مخاوف من "إشكالات"

برزت مؤخراً نقاشات "الكترونية" حادّة بين لبنانيين وآخرين سوريين على تعليقات ومنشورات روّجت لفكرة ضمّ إلى .

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النقاشات هذه كانت حادّة بشكل كبير، وقد تركت بصمة توتر بين الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في غضون ذلك، تخوّفت مصادر أمنية من حصول إشكالات بين لبنانيين وسوريين داخل لبنان بسبب "حساسية" الموضوع المطروح، الأمر الذي يفرضُ يقظة أمنية كبيرة على الساحة الداخلية.

وذكرت المصادر أنَّ القوى الأمنيّة تكثف من عملياتها الاستباقية لمنع أي إشكالات أو أعمالٍ مُخلة بالأمن، مشيرة إلى أنَّ نشاط الأجهزة بأكملها يصبّ باتجاه ضرب الخلايا النائمة من جهة، وتطويق أي توتر بسرعة وبشكل حاسمٍ من جهة أخرى.