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لبنان

تعيينات جديدة على الساحة الفلسطينية في لبنان.. إليكم الوثيقة

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:05
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حصل "لبنان24" على نسخة وورقة تتضمن تعيينات جديدة أقرتها السلطة الفلسطينية على صعيد قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان.
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للإطلاع على وثيقة التعيينات الجديدة.. إضغط هنا
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