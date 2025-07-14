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لبنان

عن سجن رومية... مصدر أمنيّ يُوضح: لا صحة لهذه المعلومات المتداولة

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:29
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قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، إنّ "لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن فرار عدد من السجناء من سجن رومية المركزيّ".
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