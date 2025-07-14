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لبنان

"لقاء سيدة الجبل": نرفض العودة إلى المربعات الطائفية

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:51
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقره بالأشرفية. وأصدر المجتمعون  بيانا اعتبروا فيه اننا" نعيش لحظة وطنيّة بامتياز تتطلب منّا أقصى درجات اليقظة حتى لا يدفع لبنان ثمن التوازنات المتأرجحة في المنطقة والتي لا ترحم كيانات صغيرة ومفككة". 
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اضاف البيان:"تهددّ الاحداث اليوم معنى لبنان وسبب وجوده المرتكز على العيش المشترك والدستور، وفي لحظة الخوف ورجوع البعض إلى مربعاتهم الطائفيّة بحثاً عن حمايات لهم".

وجددّ "لقاء سيدة الجبل" ثقته بلبنان الواحد السيّد الحرّ المستقلّ". كما اكد " أننا لا نريد لبنان أصغر أو جزءا من كيانٍ أكبر، هو 10.452 كلم² ونريده كذلك بعلاقة ممتازة مع دول الجوار، على قاعدة أوضح صور الاستقلال مقابل أقصى درجات التنسيق والاخوّة". 

واعتبر "اللقاء" ان "قيام الدولة هو الضمان الوحيد لنا جميعاً، الدولة السيّدة على أرضها والمُحتكرة لسلاحها.
فلا أمن لاي جماعة خارج الامن الوطني، ولا مستقبل لاي جماعة الاّ من خلال النهوض الوطني العام، بعيدا من لغة التهديد والوعيد - لغة الاستفزاز والتخوين".

وختم:" إذا كان للنواب حق مساءلة الحكومة، فمن حقنا مساءلة نواب الأمة".
 
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