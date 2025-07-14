بعد أحداث السويداء... قلق درزيّ في لبنان

بعد تجدّد أعمال العنف في محافظة ، عبّر مصدر درزيّ لبنانيّ عن "قلقه من إستغلال لما يحصل في المحافظة السوريّة، لتأجيج الصراع أكثر بين وأفرقاء سوريين والحكومة في ، بهدف ضمّ أراضٍ جديدة إليها".

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وشدّد المصدر لـ" " على ضرورة أنّ "يتحلّى الدروز في السويداء بالمسؤوليّة ومعالجة المشاكل بالحوار، للمحافظة على وحدة الأراضي، وعدم إعطاء ذريعة للعدوّ الإسرائيليّ لتقسيم البلاد".