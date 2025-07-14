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لبنان

بعد أحداث السويداء... قلق درزيّ في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2025 | 07:47
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بعد تجدّد أعمال العنف في محافظة السويداء، عبّر مصدر درزيّ لبنانيّ عن "قلقه من إستغلال إسرائيل لما يحصل في المحافظة السوريّة، لتأجيج الصراع أكثر بين الدروز وأفرقاء سوريين والحكومة في دمشق، بهدف ضمّ أراضٍ جديدة إليها".
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وشدّد المصدر لـ"لبنان 24" على ضرورة أنّ "يتحلّى الدروز في السويداء بالمسؤوليّة ومعالجة المشاكل بالحوار، للمحافظة على وحدة الأراضي، وعدم إعطاء ذريعة للعدوّ الإسرائيليّ لتقسيم البلاد".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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