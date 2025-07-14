آخر خبر عن التمرّد في سجن أميون... ما الجديد؟

أفادت مندوبة " "، أنّ قوة من التدخل السريع في قوى الامن الداخلي، اقتحمت سجن بعد حصول تمرّد فيه، وتمكنت من تحرير العنصرين اللذين كانا قد احتُجزا داخل زنزانة.

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وأكدت مصادر أمنية أنّ الوضع داخل السجن عاد إلى طبيعته، فيما باشرت قوى الأمن تحقيقاتها.