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لبنان

آخر خبر عن التمرّد في سجن أميون... ما الجديد؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من التدخل السريع في قوى الامن الداخلي، اقتحمت سجن أميون بعد حصول تمرّد فيه، وتمكنت من تحرير العنصرين اللذين كانا قد احتُجزا داخل زنزانة.
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وأكدت مصادر أمنية أنّ الوضع داخل السجن عاد إلى طبيعته، فيما باشرت قوى الأمن تحقيقاتها.
 
 
 
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