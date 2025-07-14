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لبنان
عطية يتفقّد طريقاً حيوياً في حلبا: حل لأزمة السير وفرص إنمائية واعدة
Lebanon 24
14-07-2025
|
08:28
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جال رئيس
لجنة الأشغال العامة والنقل
النيابية النائب
سجيع عطية
برفقة رئيس بلدية
حلبا
عبد الحميد
أحمد الحلبي في عدد من الطرقات الفرعية المستحدثة في محيط بلدة حلبا، والتي من شأنها أن تساهم في التخفيف من حدة الازدحام المروري عند المفترقات والشوارع الرئيسية.
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وتبدأ إحدى هذه الطرق من مفترق
تلعباس
الغربي
مروراً بحلبا وصولاً إلى مفترق حكر الشيخطابا، وقد اطلع الوفد ميدانياً على مسار الطريق، وناقش سبل تنفيذ المشروع.
وأكد الحلبي أن “الدراسة الفنية والمرسوم جاهزان”، مشيراً إلى أن هذه الطريق تُعدّ شرياناً حيوياً يسهم في تخفيف الضغط المروري، ويفتح المجال أمام الاستثمارات وفرص النمو الاقتصادي لأهالي المنطقة.
وتوجّه بالشكر للنائب
عطية على
اهتمامه ومتابعته، كما شكر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، متمنياً أن "تحظى
عكار
وحلبا بمزيد من الاهتمام في المشاريع التنموية المقبلة".
من جهته
، أكد النائب
عطية
أن “الجولة مع الرئيس الحلبي تأتي في سياق الاطلاع ميدانياً على مسارات طرقات بديلة تساعد بشكل فعّال في حل أزمة السير التي تعاني منها حلبا”.
ووصف عطية الطريق بأنه “جداً حيوي”، مشيراً إلى أن تنفيذه سيستغرق بين عام إلى عامين، مشيداً بـ”التخطيط الواعي” لرئيس بلدية حلبا، مؤكداً: “نحن كلجنة أشغال عامة بتصرف هذه المدينة. هذا الطريق سيخلق ديناميكية جديدة لحلبا والبلدات المجاورة، ويعزز من فرص التنمية”. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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