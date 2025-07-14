الاتحاد اللبناني لنقابات العمال يُحذّر: اليد العاملة اللبنانية مهددة

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عقد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعًا في مقرّه بزوق مكايل برئاسة ، خُصّص لبحث تداعيات ما وصفه بـ"اجتياح اليد العاملة " لسوق العمل اللبناني، محذرًا من تأثيره المباشر على فرص العمل المتبقية للبنانيين.وفي بيان أصدره عقب الاجتماع، اعتبر الاتحاد أن النزوح السوري غير المنظّم أصبح السبب لهجرة اليد العاملة ، متهمًا الدولة بالتقاعس عن تنظيم هذا الملف. ولفت إلى أن ينافسون اللبنانيين في معظم المهن، ويُديرون محال ومؤسسات على امتداد الأراضي اللبنانية دون رقابة، وغالبًا ما تتم هذه الأنشطة بدعم أو تواطؤ من بعض المنتفعين، وسط غياب أو صمت رسمي متعمّد.البيان شدد على أن مبررات النزوح لم تعد قائمة بعد تحسّن الأوضاع في ، ورفض تحويل إلى ساحة فوضى عمالية. كما حمّل الحكومة والوزارات المعنية مسؤولية الانهيار، وطالب بخطة طوارئ تشمل تنظيم العمالة الأجنبية، ومنع التوظيف غير الشرعي، وإقفال المؤسسات المخالفة، وصولًا إلى ترحيل من انتفت عنهم صفة النزوح وفق القوانين الدولية.وفي لهجة تصعيدية، دعا الاتحاد الوزراء المعنيين إلى التحرّك الفوري أو الاستقالة، مؤكدًا أنه لن يقف مكتوف الأيدي، ومعلنًا استعداده للتحرك الميداني والتصعيد المشروع دفاعًا عن حق العمال اللبنانيين في وطنهم وكرامتهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)