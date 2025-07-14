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لبنان

قائد الجيش استقبل عبد المسيح

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:40
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 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب أديب عبد المسيح، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
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