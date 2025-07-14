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لبنان

بلدية حارة صيدا تستضيف مشروعا لخدمات الصحة النفسية

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:13
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أعلنت بلدية حارة صيدا في بيان، "انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وسعيا الى تعزيز قدرة الانسان على التكيّف مع التحديات اليومية والظروف الصعبة، تواصل جمعية الرسالة الزرقاء منذ عام 2002 التزامها بتقديم برامج تستجيب لاحتياجات الفئات الشابة واليافعة في صيدا ومحيطها، عبر مبادرات شاملة تُعنى بالرفاه الصحي والنفسي والاجتماعي، من خلال توفير مساحات آمنة للتعبير، والتواصل، والنمو السليم".
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وأشارت الى أنه "استمرارا لبرامجها تطلق الجمعية مشروع Building Resilience through Integrated Guidance for Health and Therapy BRIGHT)) لدعم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ((MHPSS.
واستكمالا للتعاون المثمر والوثيق مع بلدية حارة صيدا، وبدعم من الشريك الدولي Dan Church Aid (DCA)، تستضيف البلدية قسما من مشروع BRIGHT ليمتد من شهر تمو وحتى نهاية أيلول، مستهدفا الأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، واليافعين من عمر 14 إلى 17 سنة، بالإضافة إلى أهاليهم ومقدمي الرعاية".

ولفتت الى أنه "تنظم الجلسات أسبوعيا كل يوم ثلاثاء وجمعة، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر، في مركز البلدية، ضمن بيئة آمنة تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، بهدف خلق بيئة داعمة تشجع على التعبير الحر، وتعزز القدرة على التكيّف، وتدعم العلاقات الأسرية والمجتمعية، وذلك من خلال جلسات تفاعلية، وورش عمل، وأنشطة مبنية على المشاركة".
 

وشددت على أن "الرؤية التي ننطلق منها تتمثّل في بناء مجتمع يتمتع بالتماسك والرفاه النفسي، فيما ترتكز رسالتنا على توفير أنشطة آمنة وشاملة، تنطلق من قيم الحماية، التمكين، الشمولية، والتعاون. لذلك نضع بين أيديكم هذا الجهد المشترك، على أمل أن يُسهم في بناء أرضية إنسانية متينة تُمكّن الأفراد من العيش بكرامة، والانخراط بإيجابية في محيطهم، وتحقيق النمو الشخصي والاجتماعي المستدام". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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