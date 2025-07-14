اعتصام لعمال بلديه طرابلس

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اعتصم عمال بلديه امام البلدي في طرابلس بمشاركة رئيس والمستخدمين في ، الذي لفت الى ان "عمال وموظفي بلدية طرابلس لا يتمكنون من قبض رواتبهم، فيما هناك سلسلة رتب ورواتب اعطيت لفئة على حساب اخرى، فالعضو في الهيئات الناظمة يتقاضى 1000 دولار الى 8000 دولار، بمعنى ان كل فرد من اعضاء هذه الهيئة يتقاضى راتب 20 موظفا وعاملا .وسأل السيد "كيف تقبل الحكومة ان تصرف لموظف واحد 8000 دولار ولا تقبل ان تصرف رواتب يحتاج لها العمال والموظفون في بلديات طرابلس الميناء وغيرهما ، بالطبع نحن نقدر عاليا عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام كما نقدر عاليا المتقاعدين في قوى الامن الداخلي والاسلاك العسكرية والامنية ولكن ان تعطى فئة وتظلم اخرى فهذا اجحاف ، فلا يمكن للحكومة ان ترى بعين وتتغاضى باخرى لا يمكن للحكومة ان يكون عندها عين عمياء ، فنحن نطالبها من هنا من طرابلس بسلسلة رتب ورواتب تشمل العمال والموظفين والمياومين ، لا يمكن السكوت بعد الآن عما يحصل ففي نهاية المطاف هذا الموظف عنده مترتبات مالية متعددة وفواتير يحتاج الى تسديدها وهو لا يحصل على حقه لماذا تعارض مطالب الموظفين والعمال لماذا تقف ضدنا دائما؟ لماذا التعاطي ناس بسمنة وناسب بزيت".وودعا "الحكومة الى تحسين وضعها مع العمال والموظفين" . (الوكالة الوطنية للإعلام)