على إيقاع الفن والفرح... Street Festival ينعش صيف إهدن

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أقيم مهرجان Street Festival للسنة الثالثة على التوالي على طريق البويضة – ، وذلك بالتنسيق مع بلدية – إهدن. وشهد المهرجان تنقلاً في مواقعه بين العبي زغرتا ساحلاً، البويضة، وشارع المغتربين ضمن فعاليات الصيف الإهدني.وتضمن المهرجان أكشاكاً تجارية ومعروضات متنوعة، إضافة إلى مسرح الهيصة والسهرات الفنية التي استهدفت جميع الفئات العمرية. وقد شكّل المهرجان فسحة ترفيه وتسلية للعائلات المقيمة والمصطافة في إهدن، إضافة إلى الزوار القادمين للسياحة الداخلية.