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لبنان

كانوا يلهون بها.. "قنبلة" تنفجر في شاتيلا!

Lebanon 24
14-07-2025 | 16:18
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أصيب، مساء الإثنين، 3 أشخاص بجروحٍ إثر انفجار قنبلة يدوية في مخيم شاتيلا - بيروت.
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وذكرت المعلومات أنَّ الحادثة حصلت أثناء لهو أشخاص بالقنبلة ما أدى إلى انفجارها.

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