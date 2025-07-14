كانوا يلهون بها.. "قنبلة" تنفجر في شاتيلا!

أصيب، مساء الإثنين، 3 أشخاص بجروحٍ إثر انفجار في مخيم - .

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وذكرت المعلومات أنَّ الحادثة حصلت أثناء لهو أشخاص بالقنبلة ما أدى إلى انفجارها.