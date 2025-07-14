Advertisement

لبنان

هل من مقايضة أميركية لسلاح "حزب الله"؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 22:18
A-
A+
Doc-P-1391408-638881535611140984.jpg
Doc-P-1391408-638881535611140984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": وسط الجدل الذي أثارة كلام الموفد الاميركي توم برّاك حول لبنان، ثم حول سوريا، والذي ذكّر فيه بالشروط التي وضعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لرفع العقوبات وأبرزها الالتزام باتفاقيات ابراهام، كاشفاً في شكل غير مباشر عن الهدف الأميركي الكبير حول تطبيع العلاقات، وأن هذا الأمر يتطلب بطبيعته تطبيعاً بين لبنان وإسرائيل، والأردن وإسرائيل، والعراق وإسرائيل أيضاً. وفي وقت تتكرر اللقاءات بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، فإن حلقة الضغوط تطال لبنان مباشرة وتتعلق في شكل رئيسي بسلاح "حزب الله"، وإنهاء كيانه العسكري وكل ما تعتبره واشنطن يشكل تهديداً لأمن إسرائيل
Advertisement
ولعل زيارة برّاك المقبلة إذا حصلت، ستحدّد التوجه الأميركي بموقف أكثر حدة، حول سلاح "حزب الله"، وإن كان فصل في حديثه الصحافي بين الجناح السياسي للحزب وبنيته العسكرية، فوفق مصادر ديبلوماسية تطالب الولايات المتحدة لبنان بعمل مباشر لنزع السلاح في شمال الليطاني، وصولاً إلى البقاع، إذ أن براك لمّح إلى أن النظام في سوريا يريد أيضاً تفكيك بنية "حزب الله" العسكرية في المنطقة المتاخمة للحدود، وهو شرط للسير في مسار ترسيم الحدود بين البلدين. وإذا كان المبعوث الأميركي دعا إلى أن تكون عملية نزع السلاح بقيادة الحكومة اللبنانية التي يجب أن تصدر تفويضاً بذلك، وبموافقة كاملة من "حزب الله" نفسه، فإن رميه الكرة على الحكومة يفتح باب التكهنات حول منح الحزب مقابلاً له ضمن بنية الدولة، أو مقايضة أميركية مع الحزب. وهذا سيف ذو حدين وفق المصادر.
 
بيد أن "حزب الله" حوّل ملف السلاح إلى مسألة وجودية. وبينما كان في السابق يعتبر أن الاتفاق ينص على تسليم السلاح جنوب الليطاني، ها هو اليوم يردد بأن حصرية السلاح لا علاقة لها بالمقاومة بل هي تشمل الأمن الداخلي، وبذلك يقطع الطريق على أي تسوية. وفي انتظار تبلور الوجهة الحاسمة سيبقى لبنان مسرحاً لعمليات إسرائيلية وضغوط إلى أجل غير مسمى.
مواضيع ذات صلة
هل يرفض "حزب الله" حقاً تسليم سلاحه؟
lebanon 24
15/07/2025 08:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يلتزم "حزب الله" إذا قرّر مجلس الوزراء نزع سلاحه؟
lebanon 24
15/07/2025 08:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يسّلم "حزب الله" سلاحه أم يُنتزَع منه؟
lebanon 24
15/07/2025 08:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعيد حرب إيران إحياء سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
15/07/2025 08:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2025-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-07-15
00:08 | 2025-07-15
00:04 | 2025-07-15
23:58 | 2025-07-14
22:37 | 2025-07-14
22:35 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24