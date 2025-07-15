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لبنان

إجراءات امنية مكثفة.. الضاحية حذرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2025 | 01:45
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يعمل "حزب الله" بشكل واضح على تكثيف إجراءاته الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل المستجدات الأمنية والمخاوف من عمليات إرهابية محتملة.
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وقد عاد مستوى الجهوزية إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب، مع انتشار عناصر "الحزب" في مختلف المفارق والأحياء، بشكل شبه علني، بهدف ضبط الوضع ومنع أي اختراق أمني.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع معلومات تتحدث عن تهديدات جدية تستهدف البيئة الداخلية، ما دفع الحزب إلى إعادة تفعيل خلاياه الأمنية الميدانية ورفع مستوى المراقبة، في محاولة استباقية لأي تطور قد يهدد الاستقرار في مناطق نفوذه.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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