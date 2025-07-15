Advertisement

لبنان

إتصالات درزية-درزية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-07-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1391469-638881653582086350.jpg
Doc-P-1391469-638881653582086350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الساحة اللبنانية مواكبة واضحة لأحداث السويداء في سوريا، حيث جرت اتصالات مكثفة بين قيادات درزية لبنانية وعدد من الشخصيات والفصائل الفاعلة داخل السويداء، بهدف فهم طبيعة المعركة التي اندلعت مؤخرًا بين مجموعات درزية محلية وقوات النظام السوري.
Advertisement
وتركّزت هذه الاتصالات على تقييم الأوضاع الميدانية، واستطلاع الخلفيات السياسية للتصعيد، في ظل مؤشرات على تحوّل في التوازنات الإقليمية. 
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القيادات اللبنانية على متابعة التطورات التي تمس الطائفة الدرزية في المنطقة، وقراءة أبعادها المحلية والدولية تحسبًا لأي ارتدادات على الداخل اللبناني.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح
lebanon 24
15/07/2025 12:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب: هناك إبادة بحق الدروز في سوريا
lebanon 24
15/07/2025 12:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وئام وهاب: الدروز في سوريا يتعرضون للإبادة لقد حصل اتفاق لدخول الأمن العام فأدخلوا المسلحين معهم
lebanon 24
15/07/2025 12:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا: للتعاون مع الدولة في السويداء
lebanon 24
15/07/2025 12:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-07-15
04:00 | 2025-07-15
05:02 | 2025-07-15
04:56 | 2025-07-15
04:50 | 2025-07-15
04:46 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24