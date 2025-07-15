إتصالات درزية-درزية

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شهدت الساحة مواكبة واضحة لأحداث في ، حيث جرت اتصالات مكثفة بين قيادات درزية لبنانية وعدد من الشخصيات والفصائل الفاعلة داخل السويداء، بهدف فهم طبيعة المعركة التي اندلعت مؤخرًا بين مجموعات درزية محلية وقوات النظام السوري.وتركّزت هذه الاتصالات على تقييم الأوضاع الميدانية، واستطلاع الخلفيات السياسية للتصعيد، في ظل مؤشرات على تحوّل في التوازنات الإقليمية.وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القيادات اللبنانية على متابعة التطورات التي تمس في المنطقة، وقراءة أبعادها المحلية والدولية تحسبًا لأي ارتدادات على الداخل اللبناني.