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لبنان
عون اطّلع من بيرقداريان على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها
Lebanon 24
15-07-2025
|
02:31
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اطّلع الرئيس
جوزاف عون
من وزيرة الشباب والرياضة، نورا بيرقداريان، على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال الصيف، والمهرجانات المزمع إقامتها في مختلف المناطق
اللبنانية
.
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كما اطّلع على الخطوات المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للرياضة في
لبنان
، ووافق على رعاية مؤتمرها
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