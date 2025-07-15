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لبنان

عون اطّلع من بيرقداريان على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها

Lebanon 24
15-07-2025 | 02:31
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اطّلع الرئيس جوزاف عون من وزيرة الشباب والرياضة، نورا بيرقداريان، على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال الصيف، والمهرجانات المزمع إقامتها في مختلف المناطق اللبنانية.
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 كما اطّلع على الخطوات المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، ووافق على رعاية مؤتمرها
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