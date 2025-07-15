عون اطّلع من بيرقداريان على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها

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اطّلع الرئيس من وزيرة الشباب والرياضة، نورا بيرقداريان، على الأنشطة الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال الصيف، والمهرجانات المزمع إقامتها في مختلف المناطق .كما اطّلع على الخطوات المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للرياضة في ، ووافق على رعاية مؤتمرها