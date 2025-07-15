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لبنان

البستاني: تطبيق القرار 1701 أولويّة اليوم لاستعادة الأرض

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:17
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قال النائب فريد البستاني إنّ "العجلة الاقتصاديّة اليوم عالقة في الحفرة"، وأضاف: "أقول كفانا من تضييع الفرص وعلينا حسم موضوع سعر الصرف".
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وأكّد البستاني في جلسة مجلس النواب أنّ "تطبيق القرار 1701 أولويّة اليوم لاستعادة الأرض، لكنّ هذه الأولويّة لا تلغي الأولويّات الأخرى والتنمية الإقتصاديّة والإنمائيّة تؤثّر بشكل مباشر على قوّة الدولة".
 
 
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