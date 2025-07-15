معوّض: إنجازات الحكومة حتّى الآن ليست كافية

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وأضاف معوّض خلال جلسة مجلس النواب: "سنعيش خطر تحويل لبنان إلى كوبا الشرق لا الشرق في حال لم يستفد لبنان من الفرصة التاريخيّة".

وشدّد على أنّ "لبنان يُمكن أنّ يعود ساحة لأيّ صراع إقليمي أو دولي".

قال النائب إنّ "إنجازات الحكومة حتّى الآن ليست كافية لأنّ نجاحها لن يقاس من خلال مقارنتها مع سابقاتها، إنّما من خلال جهدها لإعادة إلى الضوء وهذا الهدف يحتاج إلى تغيير جذري".