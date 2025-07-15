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لبنان

معوّض: إنجازات الحكومة حتّى الآن ليست كافية

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:28
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قال النائب ميشال معوّض إنّ "إنجازات الحكومة حتّى الآن ليست كافية لأنّ نجاحها لن يقاس من خلال مقارنتها مع سابقاتها، إنّما من خلال جهدها لإعادة لبنان إلى الضوء وهذا الهدف يحتاج إلى تغيير جذري".
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وأضاف معوّض خلال جلسة مجلس النواب: "سنعيش خطر تحويل لبنان إلى كوبا الشرق لا سويسرا الشرق في حال لم يستفد لبنان من الفرصة التاريخيّة".
 
 
وشدّد على أنّ "لبنان يُمكن أنّ يعود ساحة لأيّ صراع إقليمي أو دولي".
 
 
 
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