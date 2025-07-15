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لبنان

بيانٌ لوزارة الصحة... هذه حصيلة الإصابات جراء "غارات البقاع"

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:43
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أنّ غارات العدوّ الإسرائيلي على البقاع أدت في حصيلة اولية إلى إصابة 6 أشخاص.
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