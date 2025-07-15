مخزومي: الحكومة تعاني من التخبط في الملفات كافة

قال إنّ "الحكومة تعاني من التخبط في الملفات كافة كأنها تدور حول نفسها في حلقة مفرغة، ففيما لا يزال خاضعا لنيران الحرب الدائمة نجدّ الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل الذي هو مصدر انتاج القرار في ".

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وأضاف خلال جلسة مجلس النواب: "نطالب أن يكون ملف التفاوض مع على طاولة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب".