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لبنان

مخزومي: الحكومة تعاني من التخبط في الملفات كافة

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:58
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قال النائب فؤاد مخزومي إنّ "الحكومة تعاني من التخبط في الملفات كافة كأنها تدور حول نفسها في حلقة مفرغة، ففيما لبنان لا يزال خاضعا لنيران الحرب الدائمة نجدّ الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء الذي هو مصدر انتاج القرار في الدستور".
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وأضاف مخزومي خلال جلسة مجلس النواب: "نطالب أن يكون ملف التفاوض مع الولايات المتحدة على طاولة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب".
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