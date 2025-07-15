رئيس اتحاد بلديات زغرتا عرض مع وزيرة البيئة أزمة مكب بشنين

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زار رئيس ، بسام هيكل، يرافقه المحامي ، وزيرة البيئة ، في إطار متابعة الملفات البيئية والإنمائية في ، وجرى خلال اللقاء التباحث في واقع مكب النفايات في بلدة بشنين والتحديات البيئية الناتجة عنه.ووفق بيان صادر بعد اللقاء، فقد تم تخصيص الاجتماع لعرض تداعيات المكب على البيئة والصحة العامة، والسعي إلى وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة، تشمل إجراءات سريعة على المدى للحدّ من الأضرار، إلى جانب حلول طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق معالجة بيئية سليمة ومستدامة.وأكد هيكل حرص على التعاون الوثيق مع وسائر الجهات المعنية، من أجل الوصول إلى معالجات جدّية ومتوازنة، تراعي الواقع البلدي واحتياجات الأهالي، وتنسجم مع المصلحة العامة والمعايير البيئية المعتمدة.