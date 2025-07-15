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لبنان

رئيس اتحاد بلديات زغرتا عرض مع وزيرة البيئة أزمة مكب بشنين

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:08
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زار رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا، بسام هيكل، يرافقه المحامي زياد الخازن، وزيرة البيئة تمارا الزين، في إطار متابعة الملفات البيئية والإنمائية في القضاء، وجرى خلال اللقاء التباحث في واقع مكب النفايات في بلدة بشنين والتحديات البيئية الناتجة عنه.
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ووفق بيان صادر بعد اللقاء، فقد تم تخصيص الاجتماع لعرض تداعيات المكب على البيئة والصحة العامة، والسعي إلى وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة، تشمل إجراءات سريعة على المدى القصير للحدّ من الأضرار، إلى جانب حلول طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق معالجة بيئية سليمة ومستدامة.

وأكد هيكل حرص اتحاد بلديات زغرتا على التعاون الوثيق مع وزارة البيئة وسائر الجهات المعنية، من أجل الوصول إلى معالجات جدّية ومتوازنة، تراعي الواقع البلدي واحتياجات الأهالي، وتنسجم مع المصلحة العامة والمعايير البيئية المعتمدة.
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