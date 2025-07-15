باسيل: نريد من حزب الله أن يسلّم سلاحه للدولة

قال رئيس " الحرّ" ، إنّ "الحكومة لم تجبنا حتّى الآن سوى على سؤال واحد، و" ما جاوبتنا"".

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وأضاف خلال جلسة مجلس النواب أنّ " لن يزول ومن المفترض أن نطالب بخطّة عودة لكن سوريا هي من تطالبنا اليوم بمن قتل عسكريينا".