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لبنان

باسيل: نريد من حزب الله أن يسلّم سلاحه للدولة

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:13
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قال رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل، إنّ "الحكومة لم تجبنا حتّى الآن سوى على سؤال واحد، و"يا ريت ما جاوبتنا"".
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وأضاف باسيل خلال جلسة مجلس النواب أنّ "لبنان لن يزول ومن المفترض أن نطالب سوريا بخطّة عودة النازحين لكن سوريا هي من تطالبنا اليوم بمن قتل عسكريينا".
 
 
وتابع: "نريد من حزب الله أن يسلّم سلاحه للدولة لكنّنا ضدّ التحريض والحرب الأهليّة، ونحن مع الحوار في مسألة تسليم السلاح".
 
 
 
 
 
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