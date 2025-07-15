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لبنان

الرئيس عون أمام وفد من مجلس إدارة جمعية الصناعيين: نحن حريصون على حماية القطاع الصناعي من التهريب

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:08
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفداً من مجلس إدارة جمعية الصناعيين.
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وقال عون: "نحن حريصون على حماية القطاع الصناعي من التهريب، ومعالجة مشاكل الضرائب وسائر التحديات التي يواجهها الصناعيون... فهم صُنّاع الأمل لمستقبل اقتصادي واعد". 
 
وفي سياق منفصل، اطّلع عون من وفد "المجلس المسيحي للتنسيق" برئاسة الدكتور فؤاد أبو ناضر، على نشاطات المجلس في مختلف المناطق اللبنانية، من خلال المؤسسات التي أنشأها، والتي تُعنى خصوصاً بالمشاريع الإنمائية والزراعية والصحية وغيرها، ولا سيما تلك الهادفة إلى تثبيت اللبنانيين في قراهم، والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف الفئات.
 
وأكد الوفد أن المجلس يركّز على تنفيذ مشاريع ذات طابع وطني. 
 
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