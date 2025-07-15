الرئيس عون أمام وفد من مجلس إدارة جمعية الصناعيين: نحن حريصون على حماية القطاع الصناعي من التهريب

استقبل رئيس الجمهورية وفداً من مجلس إدارة .

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: "نحن حريصون على حماية القطاع الصناعي من التهريب، ومعالجة مشاكل الضرائب وسائر التحديات التي يواجهها الصناعيون... فهم صُنّاع الأمل لمستقبل اقتصادي واعد".

وفي سياق منفصل، اطّلع عون من وفد "المجلس المسيحي للتنسيق" برئاسة الدكتور ، على نشاطات المجلس في مختلف المناطق ، من خلال المؤسسات التي أنشأها، والتي تُعنى خصوصاً بالمشاريع الإنمائية والزراعية والصحية وغيرها، ولا سيما تلك الهادفة إلى تثبيت اللبنانيين في قراهم، والمحافظة على بين مختلف الفئات.

وأكد الوفد أن المجلس يركّز على تنفيذ مشاريع ذات طابع وطني.