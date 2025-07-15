جنبلاط يحذر من الفخ الإسرائيلي ويدعو لاحتواء الفوضى في السويداء

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شدّد رئيس السابق على ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي برعاية ، بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإرساء السلم، ثم الانطلاق في عملية مصالحات مع البدو، موضحاً أنّ "مشاكل دائمة تحصل معهم، لكن جرت العادة أن تُعالج من خلال المصالحات مع إخواننا البدو، سكان جبل العرب".وفي حديث إلى "التلفزيون العربي"، أشار إلى أنّه يراقب "التصريحات المتنوّعة الصادرة عن بعض المرجعيات الروحية في جبل العرب، حيث يوجد ثلاثة رؤساء ووجهاء، وتعدّد في الآراء"، داعياً إلى "الخروج من هذا التردّد والانخراط في حوار صريح بدلاً من التحريض المستمر أحياناً".ورداً على سؤال، قال: "لم أسمِّ أحداً، ولمصلحة السويداء التوصّل إلى حلّ سلمي سياسي برعاية الدولة، كي تعود الحياة إلى طبيعتها وتُطوى هذه الصفحة الدامية".وأضاف: " لا تحمي أحداً، بل تسعى إلى تأجيج القتال في السويداء، وبينها وبين الحكم في ، وهي تريد الفوضى في البلاد وتشويه التاريخ العربي المشرقي. وأحذّر من الوقوع في الفخ كما حاول الإيحاء أحدهم في تصريحاته من المحتلة".ولفت إلى أنه على تواصل مع الحكومة ، ونصح بـ"تجاوب أهل السويداء، ووقف إطلاق النار من الطرفين، ثم إطلاق حوار مع جميع الوجهاء"، كما دعا "المثقفين والنخب والعناصر المسلّحة إلى الانخراط في أو ".وختم بالقول: "وقف إطلاق النار في السويداء خطوة ممتازة، وحان الوقت لمقاربة الأمور بالهدوء والحوار تفادياً لمزيد من القتال".