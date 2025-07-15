قعقور: هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات

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وأضافت قعقور من مجلس النواب: "22 بالمئة من التلاميذ فقط في المدارس الرسمية، وهذا الرقم معكوس في العالم".

قالت النائبة إنّ " قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها".