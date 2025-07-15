ناجي: طرابلس تعاني من الإهمال وسكانها يشعرون أن الحكومة لا تسمعهم

دعا النائب طه ناجي الحكومة إلى إقامة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية .

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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال ناجي: "غير المناسب أن يشعر أهل بأنّ الحكومة لا تسمعهم. طرابلس مدينة غنية بقيمتها وقيمها فأين نصيبها من المشاريع والإدارة والمخططات؟".

واستكمل: "أقف شاهداً على معاناة مدينة يحاصرها الإهمال، فأزماتها عديدة. المنطقة الاقتصادية الخاصة وردت في بيانكم الوزاري، وإلى الآن لم نرَ أو نسمع أي خطة عملية في مسار إنجاز هذا المرفق الحيوي المُنتج مع أن الأرض جاهزة تنتظر الإيفاء بالوعود".

وقال: "الموجودون في السجون من دون محاكمات، ألم يحن الوقت لرفع الظلم عنهم؟ بلدياتنا تغرق بالأعباء وليس لديهم من حيلة.. لماذا التسويف في منح البلديات مستحقاتها بينما العمال ينتظرون أموالهم ورواتبهم؟".

وأضاف: "المعلمون المتعاقدون يحتاجون لإكمال حياتهم بالستر لا بالترف، كما أن العاملين في الدفاع المدني لديهم مطالب ينبغي السماع عليه".

وأردف: "للكهرباء حلول مرحلية ونهائية ولم نرَ أي شيء منها.. أين المصري وأين الخط بينما رفعت عقوبات قانون قيصر؟ أمانة وهي ملاذ العائلات المتوسطة والفقيرة لتعليم أولادها ولا سبيل لهم سواها.. فهل أنجزت الحكومة ملف التفرغ فيها لتستقر أوضاعها ونطمئن على مستقبلها؟ أما معاناة المضمون فهي على كل لسان.. هذا العامل وهذا الأجير يا تعسه إن احتاج إلى استشفاء.. ألا أن الآوان لحفظ كرامته وصحته؟".

وختم: "الوقت يمرُّ على تشكيل الحكومة ولم يبق على عهدها الكثير.. لا ننكر سعيكم وما حاولتم إنجازه، لكن التاريخ قد لا يعذر ونحن في عصر تقارب الزمان ولبنان ينتظر منكم تحقيق ما سمعه في خطاب القسم وفي بيانكم الوزاري ونحن ما زلنا نتوقع منكم سماع صوت الشعب وصوت هدير الطائرات في مطار رينيه في القليعات".