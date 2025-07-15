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لبنان

ناجي: طرابلس تعاني من الإهمال وسكانها يشعرون أن الحكومة لا تسمعهم

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:04
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دعا النائب طه ناجي الحكومة إلى إقامة حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.
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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال ناجي: "غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم. طرابلس مدينة غنية بقيمتها وقيمها فأين نصيبها من المشاريع والإدارة والمخططات؟".
 
واستكمل: "أقف شاهداً على معاناة مدينة يحاصرها الإهمال، فأزماتها عديدة. المنطقة الاقتصادية الخاصة وردت في بيانكم الوزاري، وإلى الآن لم نرَ أو نسمع أي خطة عملية في مسار إنجاز هذا المرفق الحيوي المُنتج مع أن الأرض جاهزة تنتظر الإيفاء بالوعود".
 
وقال: "الموجودون في السجون من دون محاكمات، ألم يحن الوقت لرفع الظلم عنهم؟ بلدياتنا تغرق بالأعباء وليس لديهم من حيلة.. لماذا التسويف في منح البلديات مستحقاتها بينما العمال ينتظرون أموالهم ورواتبهم؟".
 
وأضاف: "المعلمون المتعاقدون يحتاجون لإكمال حياتهم بالستر لا بالترف، كما أن العاملين في الدفاع المدني لديهم مطالب ينبغي السماع عليه".
 
وأردف: "للكهرباء حلول مرحلية ونهائية ولم نرَ أي شيء منها.. أين الغاز المصري وأين الخط الأردني بينما رفعت عقوبات قانون قيصر؟ الجامعة اللبنانية أمانة وهي ملاذ العائلات المتوسطة والفقيرة لتعليم أولادها ولا سبيل لهم سواها.. فهل أنجزت الحكومة ملف التفرغ فيها لتستقر أوضاعها ونطمئن على مستقبلها؟ أما معاناة المضمون فهي على كل لسان.. هذا العامل وهذا الأجير يا تعسه إن احتاج إلى استشفاء.. ألا أن الآوان لحفظ كرامته وصحته؟".
 
وختم: "الوقت يمرُّ على تشكيل الحكومة ولم يبق على عهدها الكثير.. لا ننكر سعيكم وما حاولتم إنجازه، لكن التاريخ قد لا يعذر ونحن في عصر تقارب الزمان ولبنان ينتظر منكم تحقيق ما سمعه في خطاب القسم وفي بيانكم الوزاري ونحن ما زلنا نتوقع منكم سماع صوت الشعب وصوت هدير الطائرات في مطار رينيه معوض في القليعات".

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