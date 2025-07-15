مياه الجنوب: لترشيد الاستهلاك بسبب انخفاض التغذية

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اعلنت " "، في بيان، الى "المشتركين المستفيدين في البلدات من مشروع نبع إنخفاض التغذية بالمياه بسبب انخفاض منسوب المياه في النبع".وكانت المؤسسة " قد أشارت في بيانات سابقة، الى أن "انخفاض نسبة المتساقطات هذا العام على مستوى ولا سيما في الجنوب سيؤدي الى شح قاس في المياه، وبالتالي انخفاض نسبة التغذية بالمياه في والمنشآت التابعة لها، معطوفاً على مشاكل انقطاع الكهربائي ونتائج العدوان الاسرائيلي على ".وإذ اكدت "تأمين التغذية بالحد الممكن والمتوفر"، تمنت على "المشتركين الكرام ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى لضمان تجاوز الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان وتعاني منها مختلف مناطقه".