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لبنان

طرابلسي: الحكومة لم تضع ضمن أولوياتها الموضوع التربوي

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:44
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قال النائب إدغار طرابلسي إن "6 أشهر مضت ولم نشهد أي انجاز فعلي لتحقيق ما ورد في خطاب القسم أو البيان الوزاري لناحية دعم التعليم وجودته في لبنان".
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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال طرابلسي إن "وضع الأساتذة في التعليم الرسمي سيء جداً وهل نريد ندعم الجامعة اللبنانية أم لا؟".
 
واستكمل: "لم نرَ أي دعم للتعليم المهني والتقني من قبل الحكومة فيما أقساط التعليم الخاص تذبح الأهالي".
 
وتابع: "حكومة الإصلاح والانقاذ لم تضع ضمن أولوياتها الموضوع التربوي، كما أنها لم تنظر إلى أوضاع الموظفين المدنيين المتقاعدين".

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