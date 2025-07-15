طرابلسي: الحكومة لم تضع ضمن أولوياتها الموضوع التربوي

قال النائب إن "6 أشهر مضت ولم نشهد أي انجاز فعلي لتحقيق ما ورد في خطاب القسم أو البيان الوزاري لناحية دعم التعليم وجودته في ".

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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن "وضع الأساتذة في التعليم الرسمي سيء جداً وهل نريد ندعم أم لا؟".

واستكمل: "لم نرَ أي دعم للتعليم المهني والتقني من قبل الحكومة فيما أقساط التعليم الخاص تذبح الأهالي".

وتابع: "حكومة الإصلاح والانقاذ لم تضع ضمن أولوياتها الموضوع ، كما أنها لم تنظر إلى أوضاع الموظفين المدنيين المتقاعدين".