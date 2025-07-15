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لبنان

براك عن أحداث السويداء: نسعى للتوصل لحل سلمي وشامل للدروز وسوريا وإسرائيل

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:47
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كشف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك مساء اليوم، أنّه يعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في السويداء بطرق سلمية. 
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واكّد براك في تصريح جديد له، أنّه "منخرطون مع جميع الأطراف بسوريا للسير نحو الهدوء والحل السلمي". 

تابع: "نسعى جاهدين للتوصل لحل سلمي وشامل للدروز وسوريا وإسرائيل". 

ختم براك: "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مصدر قلق لجميع الأطراف". 
 

 

 
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