براك عن أحداث السويداء: نسعى للتوصل لحل سلمي وشامل للدروز وسوريا وإسرائيل

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واكّد في تصريح جديد له، أنّه "منخرطون مع جميع الأطراف بسوريا للسير نحو الهدوء والحل السلمي".تابع: "نسعى جاهدين للتوصل لحل سلمي وشامل للدروز وسوريا وإسرائيل".ختم براك: "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مصدر قلق لجميع الأطراف".