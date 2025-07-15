"ما خلّيتهم"...هكذا علق وزير العدل على التعيينات القضائية

كتب وزير العدل عادل نصّار، مساء اليوم، عبر حسابه على منصّة "أكس":





"كل التعيينات القضائية، دون استثناء، تمت وفق معايير الكفاءة، النزاهة، الإنتاجية والدرجات، بعيدًا عن أي محاصصة، مهما طال الوقت وتعقّدت المسارات. هم يقولون: "ما خلّونا" وأنا أقول: "ما خلّيتهم".ولا التجني على وتشويه عمدًا، لما كنت مضطرًا حتى للتوضيح. فالحقيقة تظهر في الأفعال، لا في الشعارات".

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