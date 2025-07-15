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لبنان

"ما خلّيتهم"...هكذا علق وزير العدل على التعيينات القضائية

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:04
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كتب وزير العدل عادل نصّار، مساء اليوم، عبر حسابه على منصّة "أكس":


"كل التعيينات القضائية، دون استثناء، تمت وفق معايير الكفاءة، النزاهة، الإنتاجية والدرجات، بعيدًا عن أي محاصصة، مهما طال الوقت وتعقّدت المسارات. هم يقولون: "ما خلّونا" وأنا أقول: "ما خلّيتهم".ولا التجني على القضاء وتشويه عمدًا، لما كنت مضطرًا حتى للتوضيح. فالحقيقة تظهر في الأفعال، لا في الشعارات".
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