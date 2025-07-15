بدر: فلنحاسب الحكومة على أفعالها وليس على نواياها

قال النائب إنه "يجب تحقيق عملية حصر السلاح بيد الدولة بسلاسة".

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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال بدر: "لا أحد ينتظر من الحكومة عصا سحرية لكن المطلوب هو الجرأة والخروج من الحلقة المفرغة التي يُدار بها البلد منذ عقود".

وأكمل: "أين أصبح وعد الحكومة بشأن أموال المودعين؟.. المحاصصة ما زالت تكتب الأسماء وتقصي الكفاءات على صعيد التعيينات".

وختم: "فلنحاسب على أفعالها وليس على نواياها والأوطان تُبنى بالفعل والإرادة والقرار".