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لبنان

بدر: فلنحاسب الحكومة على أفعالها وليس على نواياها

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:26
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قال النائب نبيل بدر إنه "يجب تحقيق عملية حصر السلاح بيد الدولة بسلاسة".
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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال بدر: "لا أحد ينتظر من الحكومة عصا سحرية لكن المطلوب هو الجرأة والخروج من الحلقة المفرغة التي يُدار بها البلد منذ عقود".
وأكمل: "أين أصبح وعد الحكومة بشأن أموال المودعين؟.. المحاصصة ما زالت تكتب الأسماء وتقصي الكفاءات على صعيد التعيينات".
 
وختم: "فلنحاسب هذه الحكومة على أفعالها وليس على نواياها والأوطان تُبنى بالفعل والإرادة والقرار".

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