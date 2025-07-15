وزير الدفاع بحث دعم القطاع العام واستقبل الأبيض

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استقبل اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، وفدا ضم لوزارة المهجرين ، المدير العام برج هاتجيان، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني ، المدير العام للتعاونيات في غلوريا ، والمدير العام للتنظيم المدني .وخلال اللقاء، تم التداول في أوضاع القطاع العام وسبل دعمه.كما استقبل اللواء منسى رئيس الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة.وأكد الأبيض "ضرورة إطلاق عاجل يهدف إلى تعزيز دور ، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية". (الوكالة الوطنية)