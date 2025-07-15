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لبنان

تعديلات على جدول وزير المال بسبب جلسة البرلمان

Lebanon 24
15-07-2025 | 15:31
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اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، تأجيل مواعيد اللقاءات التي كانت مقررة غدا الاربعاء للوزير ياسين جابر، لتزامنها مع انعقاد الجلسة النيابية، على ان يتم الابلاغ عنها عند تحديد المواعيد الجديدة. 
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وكان مقررا ان يلتقي الوزير جابر وفدا من دولة الامارات للبحث في المساعدة التقنية لتحديث أنظمة المالية العامة والجمارك والشؤون العقارية.
كما وكان مقررا ان يلتقي سفيرتي ايطاليا والنمسا. (الوكالة الوطنية)
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