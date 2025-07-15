تعديلات على جدول وزير المال بسبب جلسة البرلمان

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اعلن المكتب الاعلامي في ، تأجيل مواعيد اللقاءات التي كانت مقررة غدا الاربعاء للوزير ، لتزامنها مع انعقاد الجلسة النيابية، على ان يتم الابلاغ عنها عند تحديد المواعيد الجديدة.وكان مقررا ان يلتقي الوزير جابر وفدا من دولة للبحث في المساعدة التقنية لتحديث أنظمة والجمارك والشؤون العقارية.كما وكان مقررا ان يلتقي سفيرتي ايطاليا والنمسا. (الوكالة الوطنية)