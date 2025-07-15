عناصر من "حماس" ضمن الخلية المسلَّحة في بتبيات

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لبنان
عناصر من "حماس" ضمن الخلية المسلَّحة في بتبيات
Lebanon 24
15-07-2025
|
22:26
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كتبت "نداء الوطن" أن خلية بتبيات التي كشفتها
مديرية المخابرات في الجيش
تبيَّن أنها مؤلفة بشكلٍ أساسي من عناصر من حركة
حماس
، وعُثِر في حوزة بعضهم على بطاقات حمل السلاح صادرة عن
وزارة الدفاع
.
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اضافت: أن الأجهزة استنفرت خصوصًا في مناطق الجبل الجنوبي وراشيا وحاصبيا والبقاع من أجل منع حصول احتكاكات بين
الدروز
والسوريين المتواجدين في تلك المنطقة على خلفية أحداث
السويداء
، في حين جرت اتصالات مكثفة بين
أركان الدولة
والمراجع الدرزية لاستدراك الوضع ومنع تمدد الاشكالات إلى
لبنان
.
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