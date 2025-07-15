عناصر من "حماس" ضمن الخلية المسلَّحة في بتبيات

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كتبت "نداء الوطن" أن خلية بتبيات التي كشفتها تبيَّن أنها مؤلفة بشكلٍ أساسي من عناصر من حركة ، وعُثِر في حوزة بعضهم على بطاقات حمل السلاح صادرة عن .اضافت: أن الأجهزة استنفرت خصوصًا في مناطق الجبل الجنوبي وراشيا وحاصبيا والبقاع من أجل منع حصول احتكاكات بين والسوريين المتواجدين في تلك المنطقة على خلفية أحداث ، في حين جرت اتصالات مكثفة بين والمراجع الدرزية لاستدراك الوضع ومنع تمدد الاشكالات إلى .