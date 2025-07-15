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لبنان

عناصر من "حماس" ضمن الخلية المسلَّحة في بتبيات

Lebanon 24
15-07-2025 | 22:26
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كتبت "نداء الوطن" أن خلية بتبيات التي كشفتها مديرية المخابرات في الجيش تبيَّن أنها مؤلفة بشكلٍ أساسي من عناصر من حركة حماس، وعُثِر في حوزة بعضهم على بطاقات حمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع .
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اضافت: أن الأجهزة استنفرت خصوصًا في مناطق الجبل الجنوبي وراشيا وحاصبيا والبقاع من أجل منع حصول احتكاكات بين الدروز والسوريين المتواجدين في تلك المنطقة على خلفية أحداث السويداء، في حين جرت اتصالات مكثفة بين أركان الدولة والمراجع الدرزية لاستدراك الوضع ومنع تمدد الاشكالات إلى لبنان.
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