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كتب مايز عبيد في" الديار": على ما يبدو لن يكون العشاء الذي جمع النائب طوني فرنجية ورئيس " " في دارة الأخير، بحضور منسّق اللجنة السياسية في " المردة" يوسف سعادة في 21 ايار الماضي، اللقاء الاخير بين آل فرنجية وباسيل، لطي كل ذيول الصفحة الماضية.واذا كان لقاء طوني وباسيل له صبغة انتخابية، ومتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، ولقطع الطريق على تطويق " " للطرفين في عكار والشمال تحديداً، فإن اوساطا شمالية واسعة الإطلاع على العلاقة بين "المردة" و"البرتقالي"، تكشف لـ"الديار" عن لقاءات تعقد بين الطرفين بعيداً من الإعلام في مناطق وقرى عكار والشمال والبترون وزغرتا على مستوى مسؤولي المناطق.وتلفت الاوساط الى ان هذه اللقاءات تهدف لشد العصب، وتمتين العلاقة بين الطرفين، وتبديد صفحة الماضي من التنافس الانتخابي والرئاسي و"الحزازيات" العائلية، التي انتهت مع دخول الرئيس جوزاف عون الى بعبدا.وتلفت الاوساط الى ان التقارب الانتخابي بين "المردة" و" الحر"، تُرجم في الفوز برئاسة إتحادين بلديين في الكورة وزغرتا، بالاضافة الى التحالف في اماكن التماس الشعبي في اقضية وعكار من بشري الكورة البترون وزغرتا، وصولاً الى قرية بزبدين في قضاء بعبدا.وتلفت اوساط اخرى الى ان طي صفحة الرئاسة وخروج النائب السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جبران من الحلبة الرئاسية وانتخاب العماد جوزاف عون، ساهم في تخفيف التشنج بين الرجلين، بالتزامن مع التبدلات الاقليمية، من رحيل نظام الرئيس السوري بشار الى العدوان الصهيوني والهمجي المستمر على غزة ولبنان والعدوان على .وترى الاوساط ان هذا التقارب الذي ترجم في الانتخابات البلدية والاختيارية، يؤسس لتفاهم لخوض الانتخابات النيابية بعد اقل من عام، كما يساهم في تحالف مسيحي- ضد "القوات"، التي ترفض الشراكة مع الطرفين، وترى نفسها اليوم الاكثر تمثيلاً مسيحياً، علماً ان النتائج اثبتت ان الاطراف الثلاثة حاضرة ماورنياً ومسيحياً .في المقابل، تكشف اوساط سياسية مطلعة على العلاقة بين "المردة" وحزب الله لـ"الديار"، ان العلاقة مستمرة بين الطرفين، والتواصل وحجمه مرتبط بالضرورة والحاجة اليه. كما تلفت الى ان لا يربط علاقته بالحلفاء والاصدقاء بالمتغيرات المحلية او الدولية او الاقليمية، ولأن الحزب يبني علاقته على الاحترام والمبدأ والجوهر والمشتركات السياسية، واهمها الحفاظ على التنوع والشراكة، والحفاظ على استقرار وقوته ووحدته ومقاومته.