السويداء: رسائل خاطئة في توقيت حساس

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نقلت مصادر دبلوماسية مطلعة تحفّظها الشديد على توقيت العملية العسكرية التي تشهدها محافظة ، معتبرة أن فتح جبهة داخلية بهذا الحجم في لحظة سياسية دقيقة، يضع في موقع حساس على ، ويُفقدها القدرة على استثمار اللحظة لصالحها.ففي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يناقش ملفاً حساساً يتعلق بإعادة تصنيف الجماعات المسلحة، وعلى رأسها " ". ومع ذلك، بحسب المصادر، تصرّ على الانخراط في مواجهة دموية مع مكوّن اجتماعي، ما قد يثير تساؤلات عميقة لدى بشأن الأولويات الفعلية للدولة ، ومدى التزامها بخيار التهدئة والتعددية.وبحسب المصادر نفسها، فإن المشهد الحالي يعطي انطباعاً بأن دمشق تُهدر فرصة دبلوماسية نادرة كان يمكن أن تعزز من موقعها، لا أن تضعف صورتها عبر مشهد دموي داخلي، لن يُقرأ دولياً إلا كدليل إضافي على انعدام المسار السياسي الجاد.وترى هذه المصادر أن اللجوء إلى الحل الأمني في لحظة كهذه لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يُربك الحسابات الإقليمية والدولية، ويقدّم ذرائع جاهزة لمن يسعى لمحاصرة المستوى الحقوقي والسياسي.وختمت بالقول: لا يزال بالإمكان سحب فتيل الأزمة عبر حوار مسؤول، يحفظ ويمنع الانزلاق إلى مواجهة لا أحد يربح فيها، ولا يمكن تبريرها تحت أي غطاء قانوني أو سياسي.