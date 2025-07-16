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لبنان

الاتحاد العمالي العام بعد لقائه عون: نعلن تعليق الاضراب

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:27
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر.
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الاسمر وبعد لقائه رئيس الجمهورية أعلن تعليق الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد، وقال: "أتينا لمعالجة الإضراب والتوصّل إلى نتائج ملموسة، ووَعَد رئيس الجمهورية بمتابعة الموضوع وطرحه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في بعبدا لذلك قررنا تعليق الإضراب في بادرة إيجابية لإعطاء فرصة لمعالجة المطالب".
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