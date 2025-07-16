الاتحاد العمالي العام بعد لقائه عون: نعلن تعليق الاضراب

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التقى رئيس الجمهورية وفدًا من برئاسة .الاسمر وبعد لقائه رئيس الجمهورية أعلن تعليق الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد، وقال: "أتينا لمعالجة الإضراب والتوصّل إلى نتائج ملموسة، ووَعَد رئيس الجمهورية بمتابعة الموضوع وطرحه على جدول أعمال جلسة المقررة غداً في لذلك قررنا تعليق الإضراب في بادرة إيجابية لإعطاء فرصة لمعالجة المطالب".