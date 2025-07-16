أبي المنى للقيادة السورية: هل هكذا تُبنى الدولة العصرية؟

كتب شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور على صفحته على منصة "إكس":

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"مشاهد الكراهية على يد المتطرفين تدل على أن لم تفلح في ضبطهم، فراحوا يصبون حقدهم على عمامة هذا الشيخ الموحد او شاربي ذلك الرجل المعروفي ويدوسون على الرمز ويذلون الآباء امام اعين عائلاتهم هل هكذا تبنى الدولة العصرية؟ سؤال برسم القيادة ومنظمات حقوق الإنسان".