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لبنان

أبي المنى للقيادة السورية: هل هكذا تُبنى الدولة العصرية؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:33
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كتب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على صفحته على منصة "إكس":
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"مشاهد الكراهية على يد المتطرفين تدل على أن الدولة السورية لم تفلح في ضبطهم، فراحوا يصبون حقدهم على عمامة هذا الشيخ الموحد او شاربي ذلك الرجل المعروفي ويدوسون على العلم الرمز ويذلون الآباء امام اعين عائلاتهم هل هكذا تبنى الدولة العصرية؟ سؤال برسم القيادة السورية ومنظمات حقوق الإنسان".
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