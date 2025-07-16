المطران طربيه من زغرتا: نطلب من الرب ان يلهمنا السير على خطى الدويهي

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اكد راعي ابرشية استراليا المطران انطوان شربل طربيه ان " عندما تركوا وذهبوا باتجاه دول الانتشار، حملوا معهم ايقونة مريم فاتكلوا عليها وعاشوا إيمانهم وأكملوا ارتباطهم في لبنان".كلام طربيه ، جاء خلال مأدبة غداء اقامها على شرفه الشيخ ميشال الدويهي وعقيلته في منزلهما في اهدن، شارك فيها النائب ميشال دويهي، الوزير السابق زياد مكاري، النواب السابقون قيصر ، اسطفان الدويهي و جواد بولس، محافظ بالإنابة قائمقام ايمان الرافعي، راعي ابرشية المارونية المطران ادغار ماضي، النائب البطريركي على رعية اهدن زغرتا وجبة بشري المطران نفاع، الخور أسقف اسطفان ، بلديات قضاء زغرتا بسام هيكل، رئيس بلدية زغرتا اهدن بيارو دويهي، نقيب اطباء الشمال إبراهيم المقدسي، رئيس الرابطة المارونية في سيدني جان شديد، الثقافية روجيه هاني، السفيرة نسرين بو كرم، منسقة الشؤون الاغترابية في "المرده" كارول دحدح، البروفسور فيليب سالم، القنصل وديع فارس وفاعليات.ثم تسلم ماضي وطربيه أيقونتين عن البطريرك الطوباوي إسطفان الدويهي، من الخوراسقف فرنجيه ودويهي، حيث لفت طربيه الى ان "هذه الايقونة التي تحاكي علاقة البطريرك الدويهي بالعذراء مريم، هي تعبير عن واقع منطقة زغرتا حيث هناك علاقة مميزة بين ابنائها وبين العذراء مريم التي هي رفيقة درب الموارنة مقيمين ومنتشرين".واضاف:"عندما ترك الموارنة لبنان وذهبوا باتجاه دول الانتشار، حملوا معهم ايقونة العذراء مريم، فاتكلوا عليها وعاشوا إيمانهم واكملوا ارتباطهم في لبنان".وختم شاكرا للدويهي حفاوة التكريم والاستقبال وقال:"نطلب من الرب ان يلهمنا دائماً كي نسير على خطى البطريرك الدويهي بإيمانه ومحبته للعذراء مريم ومن اجل الكنيسة ولبنان".