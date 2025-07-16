"التقدمي" يدين الاعتداءات في السويداء: لا تسهم بالوصول الى الحل السياسي المطلوب

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جدد الدعوة الى الالتزام بوقف إطلاق النار في والذهاب إلى حوار حقيقي ينتج حلاً سياسياً يشمل كل أطياف المحافظة دون استثناء ويضمن حقوق ومطالب أبنائها تحت رعاية الدولة.وفي الوقت نفسه دان في بيان الاعتداءات التي حصلت على المدنيين والأُسر، واستهداف دور العبادة، والنيل من الشخصيات والاجتماعية. إنّ هذه الأفعال تُشكّل انتهاكًا فاضحًا للقيم الإنسانية والاجتماعية والدينية، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تسهم في الوصول الى الحل المطلوب.وإزاء هذا المشهد المؤلم، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي الحكومة بتحمّل مسؤولياتها كاملة، والتحرّك الجاد والفوري لوضع حدّ لهذا التصعيد، وحماية المدنيين وضمان سلامة ، والتأسيس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في إطار وحدة الكاملة.