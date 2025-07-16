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لبنان

"التقدمي" يدين الاعتداءات في السويداء: لا تسهم بالوصول الى الحل السياسي المطلوب

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:08
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جدد الحزب التقدمي الاشتراكي الدعوة الى الالتزام بوقف إطلاق النار في السويداء والذهاب إلى حوار حقيقي ينتج حلاً سياسياً يشمل كل أطياف المحافظة دون استثناء ويضمن حقوق ومطالب أبنائها تحت رعاية الدولة.
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وفي الوقت نفسه دان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان الاعتداءات التي حصلت على المدنيين والأُسر، واستهداف دور العبادة، والنيل من الشخصيات الدينية والاجتماعية. إنّ هذه الأفعال تُشكّل انتهاكًا فاضحًا للقيم الإنسانية والاجتماعية والدينية، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تسهم في الوصول الى الحل المطلوب.

وإزاء هذا المشهد المؤلم، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي الحكومة السورية بتحمّل مسؤولياتها كاملة، والتحرّك الجاد والفوري لوضع حدّ لهذا التصعيد، وحماية المدنيين وضمان سلامة المجتمع المحلي، والتأسيس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في إطار وحدة سوريا الكاملة.
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