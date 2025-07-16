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لبنان

بيان للهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:11
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أشارت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، في بيان، الى أن "وفدا من رابطة موظفي الادارة العامة تشرف مع ممثلين عن المتعاقدين والبلديات والمساعدين القضائيين، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث تم عرض مطالب الموظفين المحقّة في ظل الاجحاف الكبير الذي يلحق بهم لناحية الرواتب والتقديمات الصحية والاجتماعية ووضع المتعاقدين والمتقاعدين وغيرها من الأمور الملحة".
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وأوضحت أن "هذه المطالب لقيت تجاوبا وتفهما من فخامته الذي سارع إلى طلب تشكيل لجنة مشتركة هدفها متابعة هذه المطالب ووضعها على السكة الصحيحة، وخلال اللقاء تم تسليم ورقة مفصلة بالمطالب لتتم متابعتها".

وأعلنت أنه "بناء على كل ما تقدم وأمام الإيجابية التي اظهرها فخامة الرئيس وترجمها بطلبه تشكيل اللجنة، قررت الهيئة الإدارية لرابطة موظفين الدولة تعليق الإضراب، وذلك لاتاحة الفرصة أمام جهود رئيس الجمهورية الذي وعد بطرح المطالب غدا على طاولة مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس تبقي الهيئة الإدارية اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ القرارات المناسبة بانتظار ما سيصدر عن المعنيين في هذا المجال".
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