الريجي تضبط مصنعًا لتزوير المعسّل في برج البراجنة

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في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب والتزوير، داهم جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك – " "، مصنعًا غير شرعي في يُستخدم لتزوير التنباك المعسّل.وتم خلال المداهمة ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المزوّرة، حيث جرى مصادرتها وتنظيم محضر ضبط بالمخالفة تمهيدًا لإحالته إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.