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لبنان

الريجي تضبط مصنعًا لتزوير المعسّل في برج البراجنة

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:37
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في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب والتزوير، داهم جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية – "الريجي"، مصنعًا غير شرعي في مخيم برج البراجنة يُستخدم لتزوير التنباك المعسّل.
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وتم خلال المداهمة ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المزوّرة، حيث جرى مصادرتها وتنظيم محضر ضبط بالمخالفة تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
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