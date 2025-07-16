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لبنان

حمدان: من قام بتخريب البلد لا يمكنه إعطاء دروس في الحوكمة

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:40
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قال النائب فراس حمدان إنَّ "البلاد مرّت بسنواتٍ من التعطيل الممنهج لمؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أنَّ "من قام بتخريب البلد لا يمكنه إعطاء دروس في الحوكمة".
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وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال حمدان: "هناك ملفات سنواجهها أبرزها مسألة التعيينات التي ما زالت تعتمد على روحية المنظومة الحالية".
 
وتابع: "التقاسم الذي شهدناه أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم وهذا الأمر أدى إلى انهيار الدولة التي تحولت إلى مزارع طائفية".
 
واعتبر حمدان أنَّ القضاء مقيد ومُكبل ولم يستطع القيام بواجباته، مشيراً إلى أن المطلوب من رئيس الجمهورية جوزاف عون تطبيق خطاب القسم وليس التفاوض عليه.
 
وأضاف: "هذه أول حكومة في تاريخ لبنان تنظر بعين الجدية للجنوبيين وتقف عند خاطرهم. اليوم، لدينا حكومة جدية تزور المناطق وتخدم الناس بمصالحهم الحقيقية، وفي ظل ذلك نسمع مزايدات وافتراءات".
 
 
وختم: "لتطبيق إتفاق الطائف والقرارات الدولية وخطاب القسم، وما من قوة تستطيع أن تحلّ محل الدولة".
 
 
 
 
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