حمدان: من قام بتخريب البلد لا يمكنه إعطاء دروس في الحوكمة

قال النائب إنَّ "البلاد مرّت بسنواتٍ من التعطيل الممنهج لمؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أنَّ "من قام بتخريب البلد لا يمكنه إعطاء دروس في ".

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وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال : "هناك ملفات سنواجهها أبرزها مسألة التعيينات التي ما زالت تعتمد على روحية المنظومة الحالية".

وتابع: "التقاسم الذي شهدناه أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم وهذا الأمر أدى إلى انهيار الدولة التي تحولت إلى مزارع طائفية".

واعتبر حمدان أنَّ مقيد ومُكبل ولم يستطع القيام بواجباته، مشيراً إلى أن المطلوب من رئيس الجمهورية تطبيق خطاب القسم وليس التفاوض عليه.

وأضاف: "هذه أول حكومة في تاريخ تنظر بعين الجدية للجنوبيين وتقف عند خاطرهم. اليوم، لدينا حكومة جدية تزور المناطق وتخدم الناس بمصالحهم الحقيقية، وفي ظل ذلك نسمع مزايدات وافتراءات".