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لبنان

الحاج حسن: عملية الإعمار لم تبدأ بسبب حصار دوليّ

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:56
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قال النائب حسين الحاج حسن إنَّ "موضوع قانون الإنتخاب مطروح بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية وبعض الأفرقاء يريد الاستفادة من التطورات التي حصلت استناداً لتدخلات دول".
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وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال الحاج حسن: "في لبنان يريدون الإتيان بقروض ولكن من دون وجود أي رؤية أو خطط".
 
وتابع: "يطالبون في لبنان بتطبيق القرار 1701 وأريد أن أسأل هل طبقت إسرائيل ذلك القرار؟. الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما زالت مستمرة فيما هناك أراضٍ لبنانية بعدها مُحتلة بينما عملية الإعمار لم تبدأ بسبب حصار دوليّ".
 
وذكر أن "لبنان طبق الكثير من القرار 1701 فيما البعض يتبنى سردية إسرائيل وأميركا"، مشيراً إلى أن "اللجنة الخماسية لم تفعل شيئاً وإسرائيل لم تُطبق الـ1701".
 
واستكمل: "هناك جهد رسمي لبناني مُثابر لكن هناك جهات لبنانية تتبنى سردية إسرائيل. في الوقت نفسه، البعض غير مقتنع بوجود مخاطر إرهابية وإسرائيلية تُهدّد لبنان".
 
وقال: "يجب إلزام العدو بالانسحاب ووقف العدوان على لبنان، فيما البعض لا يريد أن يرى التدخل الأميركي في لبنان".
 
وتابع: "هناك ما يقارب 5000 عائلة لبنانية هُجّرت من سوريا، بينما لم يكن هناك أي برنامج حكومي لإغاثتهم والالتفات إليهم".
 
 
وختم: "علينا الوقوف معاً لمواجهة الضغوطات وإلزام إسرائيل على تطبيق اتفاق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".
 
 
 
 
 

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