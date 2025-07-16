الجيش يعيد فتح طريق البداوي - طرابلس بعد قطعها

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أعاد الجيش فتح – في الاتجاهين، بعد أن أقدم عدد من المواطنين على قطعها لبعض الوقت عند محطة "أكومة" للمحروقات، حيث عمدوا إلى وضع سيارات وشاحنات وحاويات نفايات ، احتجاجًا على حملة إزالة المخالفات في المنطقة.وقد تدخّلت وحدات الجيش وعملت على وسط انتشار أمني كثيف، لتعود حركة السير تدريجيًا إلى طبيعتها، في حين استمرّ الوجود الأمني في محيط المكان حفاظًا على الاستقرار ومنعًا لأي توترات إضافية.