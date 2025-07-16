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لبنان

الجيش يعيد فتح طريق البداوي - طرابلس بعد قطعها

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:10
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أعاد الجيش فتح طريق البداويطرابلس في الاتجاهين، بعد أن أقدم عدد من المواطنين على قطعها لبعض الوقت عند محطة "أكومة" للمحروقات، حيث عمدوا إلى وضع سيارات وشاحنات وحاويات نفايات وسط الطريق، احتجاجًا على حملة إزالة المخالفات في المنطقة.
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وقد تدخّلت وحدات الجيش وعملت على فتح الطريق وسط انتشار أمني كثيف، لتعود حركة السير تدريجيًا إلى طبيعتها، في حين استمرّ الوجود الأمني في محيط المكان حفاظًا على الاستقرار ومنعًا لأي توترات إضافية.
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