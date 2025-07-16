جعجع بعد قرار مجلس الشورى: على الحكومة أن تلتزم فورًا

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صدر عن " " ، البيان التالي:"انطلاقا من الطعن الذي قدمته "القوات " في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات.إننا إذ نثمِّن ، ندعو الحكومة إلى التزامه من دون أي إبطاء".