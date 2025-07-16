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لبنان
جعجع بعد قرار مجلس الشورى: على الحكومة أن تلتزم فورًا
Lebanon 24
16-07-2025
|
06:26
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صدر عن
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
، البيان التالي:
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"انطلاقا من الطعن الذي قدمته "القوات
اللبنانية
" في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر
مجلس شورى الدولة
اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات.
إننا إذ نثمِّن
قرار مجلس شورى الدولة
، ندعو الحكومة إلى التزامه من دون أي إبطاء".
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