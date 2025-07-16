كم تستغرق مهلة إصدار جواز السفر؟ الأمن العام يجيب

صدر في البيان التالي:

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"تُذكر العام المواطنينن بمُهل إنجاز جوازات السفر ، وفقاً لما يلي :

- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في 48 ساعة.

- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في 7 أيام عمل.

- جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوم عمل".



