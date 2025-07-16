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لبنان

كم تستغرق مهلة إصدار جواز السفر؟ الأمن العام يجيب

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:41
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"تُذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنينن بمُهل إنجاز جوازات السفر اللبنانية، وفقاً لما يلي :
- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في دائرة العلاقات العامة 48 ساعة.
- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في المركز الإقليمي 7 أيام عمل.
- جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوم عمل".

 
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