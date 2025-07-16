بلدية بيروت: إزالة التعديات عن أعمدة الانارة التابعة لبلدية بيروت

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صدر عن في البيان الآتي:تقوم الفرق الفنية التابعة لبلدية بأعمال صيانة أعمدة الانارة في مختلف الشوارع ضمن نطاق ولما كان تواجد العديد من الكابلات الممدودة عليها بشكل عشوائي تعيق القيام بالأعمال المطلوبة وتهدد السلامة العامةستعمد الفرق الفنية الى ازالة كافة التعديات عن أعمدة الانارة لذا تطلب بلدية بيروت من المواطنين وأصحاب مولدات الكهرباء واشتراك الدش عدم أستعمال أعمدة الانارة لتثبيت كابلات عليها كونها غير مخصصة لذلك ومعرضة للسقوط تحت طائلة تسطير محاضر ضبط واحالة المخالفين الى المختص .