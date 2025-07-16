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لبنان

بلدية بيروت: إزالة التعديات عن أعمدة الانارة التابعة لبلدية بيروت

Lebanon 24
16-07-2025 | 07:42
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صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي:
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تقوم الفرق الفنية التابعة لبلدية بيروت بأعمال صيانة أعمدة الانارة في مختلف الشوارع ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت ولما كان تواجد العديد من الكابلات الممدودة عليها بشكل عشوائي تعيق القيام بالأعمال المطلوبة وتهدد السلامة العامة 
ستعمد الفرق الفنية الى ازالة كافة التعديات عن أعمدة الانارة لذا تطلب بلدية بيروت من المواطنين  وأصحاب مولدات الكهرباء واشتراك الدش عدم أستعمال أعمدة الانارة لتثبيت كابلات عليها كونها غير مخصصة لذلك ومعرضة للسقوط تحت طائلة تسطير محاضر ضبط واحالة المخالفين الى القضاء المختص .
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