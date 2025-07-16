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لبنان

جعجع بحث ومخاتير بلدات البقاع الشمالي في شؤون محلية وإنمائية

Lebanon 24
16-07-2025 | 08:28
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 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية "سمير جعجع في معراب عدداً من مخاتير بلدات البقاع الشمالي، وهم: مختار "بيت بو صليبي" وسام الغصين، مختار "مزرعة السيد" مخايل داغر، مختار "بيت مطر" رامز العاقوري، مختار "صفرا" نهرا خضرا، يرافقهم عدد من رؤساء المراكز في بلداتهم، وهم: حنا الغصين (مختار بيت بو صليبي سابقًا)، غسان داغر، جان العاقوري، غسان خضرا، في حضور منسق "القوات اللبنانية" الياس بو رفول، ومساعده لشؤون قرى السهل يوسف بو عبود.
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وكانت مناسبة للبحث في شؤون وشجون محلية وإنمائية، وفي مقومات العيش لأهالي المنطقة. 
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