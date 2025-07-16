جعجع بحث ومخاتير بلدات البقاع الشمالي في شؤون محلية وإنمائية

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التقى " " في معراب عدداً من مخاتير بلدات ، وهم: مختار "بيت بو " وسام الغصين، مختار "مزرعة السيد" مخايل ، مختار "بيت مطر" العاقوري، مختار "صفرا" نهرا خضرا، يرافقهم عدد من رؤساء المراكز في بلداتهم، وهم: حنا الغصين (مختار بيت بو صليبي سابقًا)، ، جان العاقوري، غسان خضرا، في حضور منسق "القوات " ، ومساعده لشؤون قرى السهل عبود.وكانت مناسبة للبحث في شؤون وشجون محلية وإنمائية، وفي مقومات العيش لأهالي المنطقة.